Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что подразделение спецназа группировки "Отважных" уничтожило украинскую группу специального назначения.

В качестве трофеев "Отважным" достались довольно интересные экземпляры.

"Трофеи довольно интересные — гексакоптер, винтовка Ukrop UAR-10, сменный ствол на пулемет ПК, противотанковые гранатометы АТ-4", — пишет военкор.

Ранее Руденко сообщил, что в Николаевской области союзные силы уничтожили пункт управления "Байрактарами" и свыше десяти боевиков.

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