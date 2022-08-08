Сотрудники Центрального разведывательного управления Штатов считают КНР большей угрозой, чем терроризм. Об этом рассказали американские журналисты.
По информации СМИ, "второе лицо" в ЦРУ Дэвид Коэн назвал одной из главных целей разведки сбор данных для успешной борьбы с Китаем. При этом работник управления указал и на необходимость противостоять радикалам.
"Террористы не разрушат американский образ жизни так, как это может сделать Пекин", — подчеркнул член Конгресса США Джейсон Кроу, слова которого передаёт Associated Press.
Как отметили в издании, чиновники вынудили ЦРУ изменить курс. По данным журналистов, на борьбу с КНР выделяют больше денег, чем на уничтожение экстремистских движений. Финансирование этого направления уменьшилось, отметили в СМИ.
Ранее китайские дипломаты сравнили внешнюю политику Вашингтона с полицейским, который задушил афроамериканца Джорджа Флойда.
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