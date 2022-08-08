Басурин: потери военных ВСУ в Донбассе могут быть выше 193 тысяч человек

Потери военных ВСУ на территории Донбасса могут быть выше официальных цифр, озвученных главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным. Об этом заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, власти Донецкой Народной Республики знают о том, что военно-политическое командование Украины регулярно занижает статистические данные.

"Цифра может быть даже больше 193 тысяч человек", — сказал Басурин в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о потерях украинских военных в Донбассе.

Ранее в Сеть попал доклад Залужного, подтверждающий большие проблемы у армии Украины. В документе сказано, что около 191 тысячи военных ВСУ были убиты или ранены в ходе боевых действий. Кроме того, в докладе подчёркивается: на Украине наблюдается нехватка квалифицированных специалистов по эксплуатации оружия, переданного западными странами.