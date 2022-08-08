Минобороны РФ: "Кракен"* утратил боеспособность из-за российской армии

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине атаковали боевиков "Кракена"*. По информации ведомства, после нанесения ударов руководители подразделения для восполнения потерь безрезультатно вербуют жителей Харькова.

"В результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов утратило боеспособность нацформирование "Кракен", — сказали в министерстве.

Вместе с этим представители МО подчеркнули, что положение подразделения ухудшилось из-за дезертирства иностранных наёмников.

Ранее генерал-лейтенант Игорь Конашенков раскрыл подробности атаки солдат ВСУ на Запорожскую АЭС.

* подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ