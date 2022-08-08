Официальные представители Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине атаковали боевиков "Кракена"*. По информации ведомства, после нанесения ударов руководители подразделения для восполнения потерь безрезультатно вербуют жителей Харькова.
"В результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов утратило боеспособность нацформирование "Кракен", — сказали в министерстве.
Вместе с этим представители МО подчеркнули, что положение подразделения ухудшилось из-за дезертирства иностранных наёмников.
Ранее генерал-лейтенант Игорь Конашенков раскрыл подробности атаки солдат ВСУ на Запорожскую АЭС.
* подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ
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