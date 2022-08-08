Оперативное командование "Юг" ВСУ: на Украину доставили ЗСУ Gepard из Германии

Представители оперативного командования "Юг" Вооружённых сил Украины заявили, что на территории страны находится первая партия зенитных самоходных установок Gepard. Их поставила Киеву ФРГ.

"Первые три немецких ЗСУ Gepard уже на Украине. Они одни из лучших в своём классе", — подчеркнули в командовании.

По его данным, Берлин пообещал ВСУ отправить ещё 30 установок Gepard.

Ранее журналисты Foreign Policy сообщили, что западные чиновники на поддержку Украины потратили меньше средств, чем на покупку покупку газа из России во время специальной военной операции Москвы по принуждению к миру.