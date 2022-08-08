Политический аналитик Голубь: США боятся прямых столкновений армий РФ и НАТО

Политический аналитик Юрий Голубь считает, что США намерены поддерживать противостояние с Россией опосредованно, так как не желают спровоцировать третью мировую войну.

Голубь уверен, что американская армия "была рядом с ВСУ" с самого начала спецоперации на Украине, прибегая к привлечению наёмников по контракту.

Ранее посол Польши в Киеве Бартош Чихоцкий уверен, что если бы украинская армия получила бы установки HIMARS раньше, ВСУ смогли бы защитить Мариуполь от российского вторжения.

Вашингтон не разрешил Польше вмешательство в конфликт на Украине, чтобы избежать прямого столкновения Североамериканского альянса и РФ, считает политический аналитик.

"По той же причине американцы утверждают решения о целях для систем HIMARS, которые до сих пор не применялись для атак на территорию России. Очевидно, что важно максимально дистанцировать американских наемников на Украине от Вооруженных сил США", — цитирует слова Юрия Голубя ФАН.