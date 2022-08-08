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Ходарёнок: отступая из Авдеевки, ВСУ попадут в "треугольник смерти"

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Потеря Авдеевки закроет для ВСУ возможность обстреливать Донецк. Кроме того, отступающая украинская армия окажется в "треугольнике смерти" между Авдеевкой, Горловкой и Верхнеторецким, поскольку там негде укрыться. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Ходарёнок: отступая из Авдеевки, ВСУ попадут в "треугольник смерти"

Эксперт проанализировал в своём Telegram-канале выступление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он говорит, что положение тяжёлое.

В реальности это значит, что Зеленский прямо признаёт, что плохо везде, хотя месяц назад звучали заявления о наступлении, отметил аналитик.

Он напомнил, что ВСУ ещё в 2014 году набросали огромное количество мин на полях в районе Авдеевки. А теперь им самим придётся бежать по этим минам.

Кроме того, взятие населённого пункта Пески позволит ВС России дальнобойной артиллерией выбивать оттуда остатки ВСУ, уходящих из Авдеевки, добавил журналист.

"Добавьте к этому возможность атаки из района Горловки и минные посевы 8-летней давности, и получится безвыходная ситуация", — заключил Ходарёнок.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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