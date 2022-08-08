Президент Владимир Зеленский пожаловался, что обстановка в Донбассе, Харьковской области и юге Украины для украинских вооружённых сил остаётся очень тяжёлой.
"Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутское и другие горячие направления в Донецкой области уносят основные усилия и, к сожалению, много жизней. Тяжело и на Харьковщине, на юге нашей страны", — отметил он.
Ранее сообщалось, что на северный фланг Украины каждый день прибывают дополнительные силы украинских военных, несмотря на то, что в здешних местах под прикрытием "зелёнки" концентрируются многочисленные части ВСУ.
По мнению аналитиков, Украина собрала "миллионную армию" под Харьковом для вторжения в РФ.
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В докладе ангажированной Госдепом Amnesty International политологи увидели сигнал Зеленскому: или по-быстрому начинай контрнаступление, или уходи с поста и иди под суд.