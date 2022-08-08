Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в Донбассе, на Харьковщине и юге Украины

Президент Владимир Зеленский пожаловался, что обстановка в Донбассе, Харьковской области и юге Украины для украинских вооружённых сил остаётся очень тяжёлой.

"Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутское и другие горячие направления в Донецкой области уносят основные усилия и, к сожалению, много жизней. Тяжело и на Харьковщине, на юге нашей страны", — отметил он.

Ранее сообщалось, что на северный фланг Украины каждый день прибывают дополнительные силы украинских военных, несмотря на то, что в здешних местах под прикрытием "зелёнки" концентрируются многочисленные части ВСУ.

По мнению аналитиков, Украина собрала "миллионную армию" под Харьковом для вторжения в РФ.