Рожин: Россия уничтожает ВСУ в Донбассе, но до прорыва фронта ещё далеко

По подсчётам, на линии городов Северск — Соледар — Дзержинск — Артёмовск — Славянск — Краматорск группировка националистов насчитывает около 45 тыс. человек.

Ещё довольно крупная часть находится под Марьинкой, Великой Новоселкой и Угледаром. Вся эта большая группировка растянута по различным направлениям.

В некоторых местах она потрескивает из-за потерь, а ВС РФ её давят, сообщает аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Он отметил, что боевики еще удерживают северо-западную часть Песок и бои там ещё продолжаются. В освобождённой части населённого пункта уже проводится разминирование и зачистка.

Но бандеровцы туда перебрасывают подкрепления, сообщил эксперт изданию "Украина.ру".

"Противник рассчитывает продолжать держать там оборону в случае полной потери Песок. Он готовится к тому, что линия фронта изменится и придется обороняться на новых позициях. В целом о прорыве фронта пока речи не идёт. Речь идёт только об оттеснении противника", — подытожил Рожин.