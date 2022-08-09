The Economist: украинский модельер попал в психбольницу из-за кричалки о Путине

Украинского модельера забрали в одну из киевских психиатрических больниц из-за кричалок о лидере России Владимире Путине. Согласно информации, мужчина пробрался на блокпост, где работали пограничники Украины и начал доказывать, что "Путин — его президент".

"Киевский модельер Эдуард К. не может вспомнить, почему он подошёл к украинскому блокпосту и выкрикнул: "Путин — мой президент", — пишет The Economist.

Как пояснили врачи, которые занимаются сейчас здоровьем пациента, забрали его в психлечебницу не из-за слов о Путине, а потому, что якобы мужчина совсем не ориентировался в пространстве, не знал как он оказался на блокпосту и зачем кричал.

"Министерство здравоохранения Украины прогнозирует, что ситуация оставит 3-4 миллиона человек, нуждающихся в фармакологическом вмешательстве, и еще 15 миллионов нуждаются в психологической поддержке", — сообщил журналу лечащий врач модельера.

Кроме того, в учреждении отметили, что квалифицированных специалистов для лечения людей с психическими расстройствами не хватает. А вот количество пациентов увеличивается с каждым днём.