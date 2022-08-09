Вооружённые силы РФ продолжают успешно уничтожать тяжёлую технику украинских националистов. Сейчас ВСУ вынужденно переходят на самодельные ракетные системы.
Оставшееся на Украине с советских времён вооружение подходит концу: оно либо уничтожено в боях, либо пришло в негодность из-за интенсивного использования. Западной помощи явно недостаточно, к тому же большая её часть банально разворовывается.
Украинские боевики опубликовали видеоролик, в котором можно видеть, как японский пикап превратили в кустарную реактивную систему залпового огня (РСЗО). Военный эксперт Борис Рожин объяснил, что в кузов гражданского грузовика установили пусковую установку для 80-мм авиационных неуправляемых ракет.
Другую украинскую "самоделку" собрали из обломков РСЗО "Град". Буксируемая установка получила девять направляющих для ракет и звучное наименование "Ведьмак".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря.