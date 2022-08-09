Украинская армия переходит на "бандеромобили" из-за нехватки тяжёлой техники

Вооружённые силы РФ продолжают успешно уничтожать тяжёлую технику украинских националистов. Сейчас ВСУ вынужденно переходят на самодельные ракетные системы.

Используемые ВСУ самодельные РСЗО на шасси Mitsubishi L200

Оставшееся на Украине с советских времён вооружение подходит концу: оно либо уничтожено в боях, либо пришло в негодность из-за интенсивного использования. Западной помощи явно недостаточно, к тому же большая её часть банально разворовывается.

Украинские боевики опубликовали видеоролик, в котором можно видеть, как японский пикап превратили в кустарную реактивную систему залпового огня (РСЗО). Военный эксперт Борис Рожин объяснил, что в кузов гражданского грузовика установили пусковую установку для 80-мм авиационных неуправляемых ракет.

Другую украинскую "самоделку" собрали из обломков РСЗО "Град". Буксируемая установка получила девять направляющих для ракет и звучное наименование "Ведьмак".