Минобороны: батальон 14-й механизированной бригады ВСУ потерял более 340 солдат

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в ходе специальной военной операции Москвы по принуждению к миру на Украине Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили и ранили свыше 340 бойцов батальона 14-й механизированной бригады ВСУ.

По данным ведомства, второй батальон утратил боеспособность. Причиной послужило активное наступление армии России, отметили в министерстве.

"Оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции", — заключил генерал-лейтенант во время брифинга.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что российские военные ликвидируют на Украине завод по производству турецких беспилотников "Байрактар".