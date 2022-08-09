Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в ходе специальной военной операции Москвы по принуждению к миру на Украине Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили и ранили свыше 340 бойцов батальона 14-й механизированной бригады ВСУ.
По данным ведомства, второй батальон утратил боеспособность. Причиной послужило активное наступление армии России, отметили в министерстве.
"Оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции", — заключил генерал-лейтенант во время брифинга.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что российские военные ликвидируют на Украине завод по производству турецких беспилотников "Байрактар".
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На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря.