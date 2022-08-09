Коц: под Соледаром нацисты окопались в подземном царстве времён СССР

Сегодня Соледар — это одна из наиболее горячих точек Донбасса. Именно там сейчас союзные силы решают судьбу всей Славянско-Краматорскую агломерации.

Без Соледара не взять в клещи Артёмовск, где националисты сосредоточили главные оборонительные силы, сообщает спецкорр "КП" Александр Коц.

Он рассказывает, что одна из особенностей района — возможность укрываться в глубоких соляных рудниках.

"Сегодня это — 300 километров подземных коммуникаций, по которым, при желании, можно кататься на КамАЗе. Всё это подземное царство используется украинскими военными в качестве укрытия от артиллерийских обстрелов. Однако наибольший интерес представляют шахты, которые находятся между Соледаром и Артёмовском, в посёлке Прасковеевка", — сообщает военный корреспондент.

По его словам, об этих шахтах ходят легенды, согласно которым тут под землей спрятано огромное количество стрелкового оружия в вагонах. Счёт "стволов" идёт на миллионы, подчеркнул журналист.