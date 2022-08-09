Дандыкин оценил британский план удара по Крымскому мосту: "ВСУ дали карт-бланш"

У киевского руководства очень много небывалых планов нанесения удара по Крымскому мосту. Украинские войска уже давно бы атаковали объект, если бы у них были ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, дальность полёта которых составляет 300 километров. Об этом заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя Pravda.Ru план удара по Крымскому мосту с помощью торгового судна.

Киевское руководство уверено в том, что боевикам ВСУ позволительно всё: обстреливать военнопленных в изоляторе, бить по драмтеатру во время похорон, разбрасывать запрещённые мины "Лепесток" в жилых кварталах. По мнению Дандыкина, боевики украинской армии получили карт-бланш.

"Вот они возмутились, что наши стреляли "Кинжалом" (гиперзвуковая ракета "Кинжал". — Прим. ред.): "Как русские имеют право по нам стрелять? Мы такие пакостники, нам можно"", — указал эксперт.

В отместку российской армии ВСУ могут прибегнуть к использованию торгового судна для нанесения удара по Крымскому мосту: один из кораблей выйдет из Босфора и развернётся в сторону турецкого побережья. Не исключено, что на нём будут находиться контейнеры с крылатыми ракетами "Томагавк". Несмотря на то что от Киева и его западных кураторов можно ожидать всё что угодно, Крымский мост находится под надёжной защитой систем противовоздушной обороны, отметил Дандыкин.

"Мост вообще очень сложно уничтожить в силу того, что это достаточно прочное сооружение. Здесь не одну ракету нужно, и не две, и не три. Акватория Чёрного моря полностью контролируется силами Черноморского флота. И всякий корабль, который там находится, будет тщательно отслеживаться. Сейчас таких кораблей там не очень много", — заявил собеседник Pravda.Ru.

Эксперт считает, что намерения Киева назвали "британским планом", поскольку именно Лондон принимает активное участие в украинском конфликте. Эксперт не исключает, что информация по поводу готовящегося удара по Крымскому мосту с помощью торгового судна является очередным элементом информационной войны.

Ранее военный эксперт Борис Рожин, ссылаясь на собственные источники в Очакове и Черноморске, заявил, что в Киеве обсуждают план удара по Крымскому мосту, автором которого является Британия.

"Замысел заключается в следующем: украинский корабль выходит из Одессы, проходит через Босфор, разгружается в рамках зерновой сделки. Далее в одном из портов в Европе на него грузят контейнер или ракетную установку с британской базы ВВС в Акротири и команду исполнителей, скорее всего, офицеров НАТО", — подчеркнул эксперт.