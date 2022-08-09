Ищенко: жадность и русофобия погубят американскую государственность

Глобальный кризис, рост цен на нефть и дефицит продовольствия выгоден компаниям США, которые неплохо на этом зарабатывают. А вот их союзники из ЕС страдают. И это чувствительно бьёт по американской государственности.

Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

"Только что они устроили глобальный кризис, в результате которого не только в Европе, но и в США есть проблемы с энергоносителями. Если в США ещё поменьше, то в Европе они критические, это все союзники США. Есть проблемы с продовольствием, причём продовольствие может поставить Россия. То есть, таким образом, они вроде бы как даже отдают нам пас", — заявил эксперт.

По его словам, что нефтяные компании в Штатах сейчас зарабатывают не хуже "Газпрома". То же самое было во время войны в Ираке, когда не только РФ заработала, но и компании США.

Он отметил, что компании в Штатах зарабатывают не в казну государства, а набивают карманы приватных компаний, что ослабляет страну.