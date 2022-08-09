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За правдой: делегаты со всего мира прибыли в Еленовку, где ВСУ убили "азовцев"*

Силовые структуры

Делегаты со всего мира приехали в донбасскую Еленовку для осмотра колонии, где боевики ВСУ убили своих солдат "Азова"*.

За правдой: делегаты со всего мира прибыли в Еленовку, где ВСУ убили "азовцев"*

Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ Леонид Слуцкий. По словам парламентария, теперь Киеву не отвертеться.

Депутат заявил, что группа иностранных экспертов и журналистов прибыла в Еленовку, где расследует преступление киевского режима. Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по СИЗО, где в тот момент находились боевики националистического батальона "Азов"*.

В составе делегации представители ФРГ, Франции, Италии, Сербии, Никарагуа и Северной Кореи.

Международная делегация воочию увидит все разрушения и переговорит со всеми очевидцами и пленными, в том числе теми, кто смог выжить после той ракетной атаки.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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