Baijiahao: Путин "обнажил" свой военный козырь, который дотянется до Вашингтона

Президент России Владимир Путин напугал американцев своей жёсткой речью в День ВМФ, заявили китайские аналитики. По их мнению, Москва показала военный козырь российской стороны, когда лидер страны заявил о поставках гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон".

Как уточнил президент, поставки "Циркона" скоро наладят. По мнению китайских аналитиков, это "страшный сон" для США, так так ракеты могут "достать" до Вашингтона.

"Россия показала "меч”, и Путин напрямую "обнажил” свой козырь — гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон”, — пояснили обозреватели китайского издания Baijiahao. — Это займет всего четыре минуты — ударить по Вашингтону".

Аналитики обратили внимание на то, что президент России сделал заявление о гиперзвуковых ракетах через три дня после разговора министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который сложно назвать успешным. В Китае сочли, что таким образом Путин напрямую "пригрозил" Вашингтону.