Военкор Коц: ситуация с армией Украины похожа на положение вермахта в 1944 году

Ситуация с украинской армией напоминает положение вермахта в 1944 году. Такое мнение выразил военный корреспондент, обозреватель Александр Коц.

По его словам, киевский режим успокаивает граждан Украины новостями о поставках новой техники Запада. При этом военкор обратил внимание на то, что украинские СМИ замалчивают сведения о серьёзных потерях. Как пояснил Коц, в лесу вокруг Григоровки ежедневно погибают по 100 солдат ВСУ.

"Это, знаете, как в 1944 году — начале 1945-го немцы носились с историей вундерваффе. Вот, мол, сейчас его получим, Восточный фронт "прогнётся", — приводит слова военкора ИА SM-News.

Он подчеркнул: на Украине происходит то же самое, ведь Киев пытается показать, что готовит наступательные операции с использованием современной западной техники.

Вундерваффе — совокупное название исследовательских проектов, направленных на создание новых видов вооружений. С немецкого языка термин переводится как "чудо-оружие".