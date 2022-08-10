Ситуация с украинской армией напоминает положение вермахта в 1944 году. Такое мнение выразил военный корреспондент, обозреватель Александр Коц.
По его словам, киевский режим успокаивает граждан Украины новостями о поставках новой техники Запада. При этом военкор обратил внимание на то, что украинские СМИ замалчивают сведения о серьёзных потерях. Как пояснил Коц, в лесу вокруг Григоровки ежедневно погибают по 100 солдат ВСУ.
"Это, знаете, как в 1944 году — начале 1945-го немцы носились с историей вундерваффе. Вот, мол, сейчас его получим, Восточный фронт "прогнётся", — приводит слова военкора ИА SM-News.
Он подчеркнул: на Украине происходит то же самое, ведь Киев пытается показать, что готовит наступательные операции с использованием современной западной техники.
Вундерваффе — совокупное название исследовательских проектов, направленных на создание новых видов вооружений. С немецкого языка термин переводится как "чудо-оружие".
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