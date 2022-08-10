В районе населённого пункта Зайцево развернулся сильный бой между союзными войсками и украинскими подразделениями. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) хаотично обстреливают Горловку, пытаясь отвлечь работу артиллерии РФ и ЛДНР.
"Горловка. Идёт сильный бой в районе Зайцево", — подчеркнул Приходько.
Он добавил, что мирные жители должны оставаться в укрытиях и по возможности не перемещаться по городу. Помимо этого, мэр Горловки подчеркнул: в связи с атаками ВСУ все экстренные службы начали работать в усиленном режиме.
Ранее военный обозреватель и полковник запаса Михаил Ходарёнок заявил, что отступающие украинские военные окажутся в "треугольнике смерти" между Авдеевкой, Горловкой и Верхнеторецким, так как в этом районе им негде будет укрыться.
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