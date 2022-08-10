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Посёлок Гладосово под Горловкой перешёл под контроль НМ ДНР

Силовые структуры

Союзные силы РФ и народных республик продолжают специальную военную операцию на Украине, шаг за шагом освобождая населённые пункты Донбасса от агрессии киевского режима.

Посёлок Гладосово под Горловкой перешёл под контроль НМ ДНР

Пресс-служба Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщила об освобождении военными 3-й бригады НМ ДНР посёлка Гладосово в Бахмутском районе. Бойцам при поддержке артиллерии и авиации  ВС РФ удалось выбить украинских военных из населённого пункта и приступить к обезвреживанию мин, которые были оставлены противником в ходе отступления. Посёлок находится под полным контролем союзных сил.

"Благодарные жители Гладосово рассказали о зверствах украинских националистов, совершаемых ими обстрелами и разрушении их населённого пункта", — говорится в сообщении Пресс-службы НМ ДНР.

Гладосово расположено под Горловкой. О вхождении в населённый пункт союзных войск сообщалось ещё 5 августа. С тех пор продолжались боевые действия до полного взятия территории под контроль. Местные жители сообщают о том, что украинские военные разграбили посёлок при отступлении.

"Где не было людей повыносили кровати, телевизоры, машинки стиральные... Все, что можно было, разворовали", - цитирует слова одного из жителей "Военное обозрение".

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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