Норин: даже анонсы контрнаступления ВСУ доставляют российской армии проблемы

По словам военного историка Евгения Норина, даже одни только заявления Киева о готовящемся контрнаступлении ВСУ доставляют российской армии проблемы.

Эксперт отметил, что анонсирование контрнаступления украинской армией держит ВС РФ в напряжении.

"Даже если она не сможет этого сделать реально, она будет серьезно работать в жанре анонса, потому что это все равно заставляет держать нас настороже и раздергивать силы из резервов на случай внезапных угроз", — сказал Норин в беседе с "Украиной.ру".

На фоне всего этого у ВСУ есть то, чего нет у ВС РФ — сведения, предоставляемые иностранной разведкой.

Норин рассказал о позиционном кризисе, который мешает союзным силам продвигаться дальше. Он отметил, что ВС РФ пробивают позиционный фронт, но дальше активно идти не могут, потому что на пути оказываются резервы, оперативно подтянутые украинской армией.