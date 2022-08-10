Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине армия России атаковала пункты дислокации подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ. По информации ведомства, они находились на территории посёлка Андреевка в Харьковской области.
Как отметили в министерстве, Воздушно-космические силы России уничтожили до 100 украинских солдат и 20 единиц военной техники.
Вместе с этим в МО рассказали о ликвидации около 30 боевиков, 6 000 артиллерийских снарядов и миномётных мин в Красногоровке Донецкой Народной Республики.
"Высокоточными ударами ВКС России уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады", — сказал генерал-лейтенант во время брифинга.
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В ночь с 9 на 10 августа российские военные нанесли массированные удары по объектам и позициям ВСУ в районе Николаева.