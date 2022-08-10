Артиллеристы ДНР: у ВСУ возникли проблемы с поставками снарядов в Авдеевку

Украинские военные стали реже применять боекомплекты, столкнувшись с нехваткой снарядов в районе Авдеевки. Такое мнение выразили артиллеристы расчёта РСЗО "Град" 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР.

Боец с позывным "Умник" рассказал в интервью РИА Новости, что ВСУ на текущем этапе боевых действий применяют следующую тактику: использование больших калибров и реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган", позволяющих разбрасывать запрещённые мины "Лепесток".

Как пояснил военнослужащий, "Лепестки" не прилетали по его бригаде, однако их обнаружили в соседних кварталах.

"ВСУ меньше применяют свои боекомплекты, скорее всего, у них проблемы идут с поставками", — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что два-три дня назад украинские боевики применяли по 15-20 выстрелов для подавления атаки Народной милиции ДНР, а сейчас используют не больше 5-10. По мнению артиллериста, ВСУ уже находятся в полукольце.