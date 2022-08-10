МО РФ: на Николаевщине сбиты три самолёта и уничтожена боевая машина "Гепард"

Официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков проинформировал о том, что в небе над Николаевской областью ВКС РФ сбили три украинских самолёта.

Отмечается, что Су-25 был сбит в районе населённого пункта Новохристофоровка, МиГ-29 над Троицко-Сафоново и Су-27 около посёлка Новоселье.

Также Конашенков заявил, что российские войска уничтожили боевую машину "Гепард", которую любезно поставил Киеву Берлин.

Ранее директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что ВС РФ ежедневно наносят удары по центрам принятия решений ВСУ.