Military Watch: превосходство KN-25 КНДР над HIMARS США поможет в борьбе с ВСУ

Американские журналисты заявили, что северокорейские власти способны поддержать армию России и отправить на Украину десятки тысяч солдат и технику. Как подчеркнули СМИ, подобный шаг Пхеньяна изменит ход конфликта.

Авторы Military Watch обратили внимание на важность артиллерии КНДР. По данным издания, в 2014 году в республике произвели реактивную систему залпового огня KN-09. Через пять лет Пекин продемонстрировал северокорейскую РСЗО KN-25, дальность стрельбы которой составила 400 километров. Этот показатель выше, чем у системы HIMARS США, отметили журналисты.

Также они сообщили, что в 2013 году артиллеристы КНДР приняли участие в операции Сирии против исламских радикалов на территории Эль-Кусейр, которых поддерживали западные политики.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко сказал, что Пхеньян одобряет военную спецоперацию РФ по принуждению к миру на Украине. По словам специалиста, власти Северной Кореи уже предложили Москве помочь с миссией.

"Если мы согласимся, то КНДР точно отправит своих людей", — подчеркнул Коротченко.