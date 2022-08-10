Американские журналисты заявили, что северокорейские власти способны поддержать армию России и отправить на Украину десятки тысяч солдат и технику. Как подчеркнули СМИ, подобный шаг Пхеньяна изменит ход конфликта.
Авторы Military Watch обратили внимание на важность артиллерии КНДР. По данным издания, в 2014 году в республике произвели реактивную систему залпового огня KN-09. Через пять лет Пекин продемонстрировал северокорейскую РСЗО KN-25, дальность стрельбы которой составила 400 километров. Этот показатель выше, чем у системы HIMARS США, отметили журналисты.
Также они сообщили, что в 2013 году артиллеристы КНДР приняли участие в операции Сирии против исламских радикалов на территории Эль-Кусейр, которых поддерживали западные политики.
Ранее военный эксперт Игорь Коротченко сказал, что Пхеньян одобряет военную спецоперацию РФ по принуждению к миру на Украине. По словам специалиста, власти Северной Кореи уже предложили Москве помочь с миссией.
"Если мы согласимся, то КНДР точно отправит своих людей", — подчеркнул Коротченко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В ночь с 9 на 10 августа российские военные нанесли массированные удары по объектам и позициям ВСУ в районе Николаева.