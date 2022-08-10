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Сивков: США сворачивают поставки современного вооружения Украине

Силовые структуры

Академик РАРАН, доктор военных наук Константин Сивков считает, что Вашингтон начинает сокращать поставки современного вооружения на Украину.

Сивков: США сворачивают поставки современного вооружения Украине

Эксперт пояснил, что для ведения боевых действий украинской армии необходима группировка реактивных систем залпового огня HIMARS в количестве 200-300 единиц, а на Украине их всего около десятка. Именно этот факт свидетельствует о том, что Соединённые Штаты Америки начинают сворачивать поставку современного вооружения Киеву.

"Количество "Хаймерсов" на Украине менее десятка, по боевому потенциалу это равноценно трём РЗСО "Смерч". На начало спецоперации Украина располагала не тремя, а 80 системами "Смерч", — пояснил он.

Ранее Сивков сообщил, что у представителей "пятой колонны", многие из которых ещё находятся во власти в России, есть план остановки спецоперации и реванша.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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