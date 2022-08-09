Леонков об ограничении военных поставок США: Зеленский получил "чёрную метку"

Военный эксперт Алексей Леонков оценил решение американских властей ограничить список вооружения, которое Вашингтон отравляет на Украину. Как напомнил специалист, США отказались передавать ВСУ истребители F-16 и четыре реактивные системы залпового огня HIMARS.

Леонков связал ослабление военной поддержки Киева с "разоблачением" украинского лидера Владимира Зеленского в западных изданиях. Также эксперт указал на анонс контрнаступления ВСУ, которое так и не случилось.

Вместе с этим специалист описал недавнюю помощь Киеву со стороны Запада.

"Польша поставила все свои танки РТ-91Я в количестве 232 единиц. Словакия отдала 11 МиГ-29", — отметил Леонков, слова которого приводит "Военное дело".

По мнению собеседника издания, глава Украины получил "чёрную метку".