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Националисты ВСУ снова обстреливают Донецк

Силовые структуры

Националисты Вооружённых сил Украины опять обстреливают мирных граждан Донецка.

В социальных сетях очевидцы сообщают о прилетах в районе Донецкого пивзавода. В месте "прилёта" замечено возгорание.

Ранее представитель Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о ходе боевых действий в Донецкой Народной Республике и отметил продвижение в Соледаре, Артёмовске и к северу от Горловки.

Один мирный житель погиб сегодня при обстреле боевиками ВСУ Кировского района Донецка, еще двое пострадало при обстреле Петровского и Куйбышевского районов столицы республики, сообщили ранее в штабе территориальной обороны ДНР.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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