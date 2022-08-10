Националисты ВСУ снова обстреливают Донецк

Националисты Вооружённых сил Украины опять обстреливают мирных граждан Донецка.

В социальных сетях очевидцы сообщают о прилетах в районе Донецкого пивзавода. В месте "прилёта" замечено возгорание.

Ранее представитель Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о ходе боевых действий в Донецкой Народной Республике и отметил продвижение в Соледаре, Артёмовске и к северу от Горловки.

Один мирный житель погиб сегодня при обстреле боевиками ВСУ Кировского района Донецка, еще двое пострадало при обстреле Петровского и Куйбышевского районов столицы республики, сообщили ранее в штабе территориальной обороны ДНР.