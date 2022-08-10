ВС РФ в ходе радиоэлектронной разведки выявили и уничтожили операторов БПЛА ВСУ

Подразделения Росгвардии на Донбассе выявили и уничтожили операторов беспилотников ВСУ.

Об этом сообщил сайт Федеральной службы национальной гвардии РФ.

Во время радиоэлектронной разведки в ЛНР бойцы зафиксировали местонахождение операторов БПЛА бандеровцев. Координаты отправили в штаб, а оттуда артиллерии. По этим целям были нанесены удары, после чего активность националистов прекратилась.

"Росгвардейцы зафиксировали местоположение 39 операторов беспилотных летательных аппаратов националистов. Данные переданы на командный пункт. В результате огневого поражения артиллерией цели прекратили активность", — сообщает ведомство.

За две недели воздушной оптико-электронной разведкой были обнаружены 55 целей. Все данные передаются соответствующим подразделениям, после чего цели уничтожаются.