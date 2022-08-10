С началом специальной военной операции США начали обеспечивать украинскую армию противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) Javelin. Однако, по словам пленного командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Владимира Баранюка, "оружие возмездия" Javelin не принесло украинским бойцам никакой пользы.
"Да, были у нас Javelin… Они себя никак не зарекомендовали… Мы так и не смогли сделать ни одного пуска. Как по мне, это просто абсолютно бесполезное оружие. Потому что постоянно что-то мешало", — цитирует его слова RT.
Он уточнил, что украинские солдаты не умели пользоваться указанными ПТРК. Самостоятельное изучение инструкции в YouTube результата не дали, поскольку английского языка никто из бойцов не знал.
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По словам военного историка Евгения Норина, даже одни только заявления Киева о готовящемся контрнаступлении ВСУ доставляют российской армии проблемы.