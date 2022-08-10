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Пленный комбриг ВСУ Баранюк разрушил миф об эффективности ПТРК Javelin из США

Силовые структуры

С началом специальной военной операции США начали обеспечивать украинскую армию противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) Javelin. Однако, по словам пленного командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Владимира Баранюка, "оружие возмездия" Javelin не принесло украинским бойцам никакой пользы.

"Да, были у нас Javelin… Они себя никак не зарекомендовали… Мы так и не смогли сделать ни одного пуска. Как по мне, это просто абсолютно бесполезное оружие. Потому что постоянно что-то мешало", — цитирует его слова RT.

Он уточнил, что украинские солдаты не умели пользоваться указанными ПТРК. Самостоятельное изучение инструкции в YouTube результата не дали, поскольку английского языка никто из бойцов не знал.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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