Новую ракету малой дальности Х-МД-Э представят на форуме "Армия-2022"

Россия на форуме "Армия-2022" покажет новейшее супероружие — новую крылатую авиаракету Х-69.

Пресс-служба корпорации "Тактическое ракетное вооружение" рассказала о некоторых "секретах" этой ракеты.

Оснащена она комбинированной системой автоматического управления и навигации. Максимальная дальность полёта Х-69 — 290 км. Скорость на марше составляет до 1000 км/час. Масса боевой части — 300-310 кг в зависимости от комплектации.

Ракета размещается и на внешних подвесках, и во внутренних отсеках. С помощью данного вооружения можно уничтожать различные цели: стационарные с чётко обозначенными координатами, а также не имеющие инфракрасного, радиолокационного или оптического контраста, сообщает пресс-служба корпорации.

По данным ТАСС, ракета Х-69 разработана в Государственном машиностроительном конструкторском бюро "Радуга" имени А. Я. Березняка, предприятии, специализирующемся на создании высокоточного ракетного оружия.