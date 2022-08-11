Россия на форуме "Армия-2022" покажет новейшее супероружие — новую крылатую авиаракету Х-69.
Пресс-служба корпорации "Тактическое ракетное вооружение" рассказала о некоторых "секретах" этой ракеты.
Оснащена она комбинированной системой автоматического управления и навигации. Максимальная дальность полёта Х-69 — 290 км. Скорость на марше составляет до 1000 км/час. Масса боевой части — 300-310 кг в зависимости от комплектации.
Ракета размещается и на внешних подвесках, и во внутренних отсеках. С помощью данного вооружения можно уничтожать различные цели: стационарные с чётко обозначенными координатами, а также не имеющие инфракрасного, радиолокационного или оптического контраста, сообщает пресс-служба корпорации.
По данным ТАСС, ракета Х-69 разработана в Государственном машиностроительном конструкторском бюро "Радуга" имени А. Я. Березняка, предприятии, специализирующемся на создании высокоточного ракетного оружия.
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