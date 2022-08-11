Рогов: российские ПВО отбили атаки боевиков на Запорожскую АЭС

Член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что украинские боевики прошедшей ночью снова попытались атаковать город Энергодар, где находится Запорожская АЭС, однако все их попытки не увенчались успехом. Ночные атаки ВСУ были отражены системами противовоздушной обороны Российской Федерации, а огневые позиции артиллерии противника подавлены контрбатарейным огнём.

"В Энергодаре со вчерашнего вечера, большую часть ночи и сегодня с самого утра громко и очень громко", — отметил он.

По словам Рогова, атаки на предприятие велись из реактивных систем залпового огня, тяжёлой артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, Россия запросила заседание Совета безопасности ООН во второй половине дня 11 августа из-за обстрелов украинской стороной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.