Заместитель главы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев сказал, что Пхеньян не собирается отправлять военных в Донбасс. Как подчеркнул политик, новости о переговорах на эту тему можно назвать дезинформацией.
"Данные сообщения от начала до конца являются фейком", — подчеркнул чиновник в ходе брифинга.
По словам Нечаева, Вооружённые силы Российской Федерации, Народная Милиция ДНР и ЛНР имеют достаточную для проведения военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине боеспособность.
Ранее журналисты Military Watch предупредили, что превосходство северокорейской реактивной системы залпового KN-25 над РСЗО HIMARS США позволит изменить ход конфликта на Украине. Как напомнили в СМИ, дальность стрельбы артиллерии КНДР составляет 400 километров.
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