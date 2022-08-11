Американское издание Politico открыто заговорило о преступлениях Киева

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому надо признать правоту отчёта Amnesty International.

Об этом сообщает американское издание Politico.

Ранее организация обвинила ВСУ в преступлениях против мирного населения. На что сам президент Незалежной отреагировал весьма скептически.

Однако всё это выглядит уже нелепо — Киеву действительно нужно прислушаться к критике Запада, считает автор Пол Тейлор. Он отмечает, что "адекватным ответом на ​​критику было бы серьёзно отнестись к выводам".

"Отчет Amnesty может быть политически неудобным для украинского правительства и его союзников на Западе, но это не делает его неправильным или неточным", — сообщает журналист.

Напомним, отчёт, опубликованный правозащитной организацией Amnesty International, указывает на преступления украинских боевиков. Ранее западная пресса, а также сама британская правозащитная организация не говорили вслух о том, что бросило бы тень на нацистов киевского режима.