Дандыкин: один из основных бастионов ВСУ в Донбассе скоро падет

Союзные силы России и ЛДНР, вероятно, в течение недели разобьют основной бастион ВСУ в Донбассе — продвинутся в освобождении Славянска и Краматорска, возьмут в котел авдеевскую группировку.

Так считает военэксперт Василий Дандыкин. В эфире Радио-1 он отметил, что стратегические позиции украинских боевиков в указанном районе уже очищены, и значит, скоро там произойдёт "решающее сражение", в ходе которого города перейдут под контроль российских военных.

"Это позволит полностью окружить позиции ВСУ в Авдеевке, что приведет к скорому падению одного из основных бастионов ВСУ в Донбассе. Если эта дуга рухнет, то никаких препятствий для наступления больше не будет. Поэтому, я так понимаю, ближайшая неделя СВО будет очень горячая", — предположил Дандыкин.