Мэр Тбилиси Каладзе: Грузия не организует "второй фронт" против России

Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", руководитель Тбилиси Каха Каладзе сказал, что власти страны не планируют принимать участие в вооружённом конфликте с Россией.

"В Грузии не будет второго фронта", — подчеркнул политик во время брифинга.

Вместе с этим мэр отметил, что чиновники не станут поддерживать антироссийские санкций. По словам Каладзе, Грузия положительно относится к туристам, которые прибывают из нашей страны.

Ранее грузинский премьер Ираклий Гарибашвили объяснил отказ от сражений с Россией опытом столкновения с ней в прошлом. Глава правительства подчеркнул, что тот конфликт "принёс стране тысячу бед".