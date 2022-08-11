ВС России продолжают развивать наступательную операцию в Артёмовске (Бахмуте) Донецкой области Украины.
Военный корреспондент, автор Telegram-канала WarGonzo Семён Пегов сообщил о боевых действиях в черте города. По данным военкора, российская армия ведёт бои на восточной окраине Артёмовска по улице Патриса Лумумбы на территории мебельной фабрики и завода по производству гипсокартона Лафарж.
Ранее стало известно о том, что российские подразделения вошли в Артёмовск с северо-востока и начали развивать наступление вглубь населённого пункта.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Белорусские СМИ вечером, 10 августа сообщили о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем.