ВС РФ ведут бои в Артёмовске на мебельной фабрике и заводе Лафарж

ВС России продолжают развивать наступательную операцию в Артёмовске (Бахмуте) Донецкой области Украины.

Военный корреспондент, автор Telegram-канала WarGonzo Семён Пегов сообщил о боевых действиях в черте города. По данным военкора, российская армия ведёт бои на восточной окраине Артёмовска по улице Патриса Лумумбы на территории мебельной фабрики и завода по производству гипсокартона Лафарж.

Ранее стало известно о том, что российские подразделения вошли в Артёмовск с северо-востока и начали развивать наступление вглубь населённого пункта.