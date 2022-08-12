Отряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытаются оказывать сопротивление, укрываясь в многокилометровых соляных шахтах Соледара. Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.
По его словам, союзные силы РФ и ЛДНР продолжают наступление в Соледаре Донецкой Народной Республики.
"Отдельные отряды ВСУ оказывают очаговое сопротивление, укрываясь в многокилометровых соляных шахтах", — подтвердил Киселёв.
Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что у Вооружённых сил России в районе населённых пунктов Соледар, Артёмовск и Северск прослеживаются внушительные успехи, которые позволяют давать положительные прогнозы на будущее.
Как пояснил офицер, украинские боевики малыми колоннами покидают село Нагорное на трассе Лисичанск — Бахмут и направляются в сторону Северска. При этом они забирают с собой вооружение и военную технику, пояснил Марочко.
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