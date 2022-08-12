Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал провокацией инициативу Государственного департамента Соединённых Штатов Америки о демилитаризации зоны вокруг ядерных объектов, в частности, Запорожской АЭС.
"Это неприемлемая идея. Мы расцениваем ее как провокацию", — приводит его слова РИА Новости.
По словам представителя совета администрации, стоит России вывести свои войска, как туда сразу же войдут украинские боевики и продолжат снова заниматься обстрелами.
"Об этом не скрывая говорят представители украинской власти, называя подобные действия "тактикой вытеснения", — заключил он.
Ранее Рогов заявил, что последствием атак ВСУ на местную АЭС стала минимальная выработка. Также чиновник сообщил о планах властей законсервировать станцию.
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