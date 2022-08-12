Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что населённый пункт Пески находится под чётким контролем союзных сил.
По словам Кадырова, в Песках сейчас находится кавалер ордена его имени Муслим Алхазуров, который принимал участие в освобождении многих населённых пунктов Донбасса, включая Мариуполь.
Глава Чечни назвал подразделение Алхазурова одним из самых эффективных среди тех, которые сейчас сражаются на востоке Украины.
"Сегодня он совместно с легендарным батальоном "Сомали” ДНР в Песках не даёт поднять головы бандформированиям Украины. Это одно из самых дееспособных подразделений в Донбассе, бойцы которого, проявляя мужество и героизм, добиваются прекрасных результатов на поле боя", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Чеченский лидер добавил, что украинские военные, оказавшиеся в плену у Алхазурова, сразу понимают что к чему, потому что "Муслим прекрасно умеет находить общий язык с горе-вояками".
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