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Кадыров: происходящее в Песках чётко контролируется ВС РФ, ДНР и ЛНР

Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что населённый пункт Пески находится под чётким контролем союзных сил.

Кадыров: происходящее в Песках чётко контролируется ВС РФ, ДНР и ЛНР

По словам Кадырова, в Песках сейчас находится кавалер ордена его имени Муслим Алхазуров, который принимал участие в освобождении многих населённых пунктов Донбасса, включая Мариуполь.

Глава Чечни назвал подразделение Алхазурова одним из самых эффективных среди тех, которые сейчас сражаются на востоке Украины.

"Сегодня он совместно с легендарным батальоном "Сомали” ДНР в Песках не даёт поднять головы бандформированиям Украины. Это одно из самых дееспособных подразделений в Донбассе, бойцы которого, проявляя мужество и героизм, добиваются прекрасных результатов на поле боя", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Чеченский лидер добавил, что украинские военные, оказавшиеся в плену у Алхазурова, сразу понимают что к чему, потому что "Муслим прекрасно умеет находить общий язык с горе-вояками".

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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