Резников: нидерландские тренеры обучат украинских военных в Великобритании

Глава Минобороны Алексей Резников сказал, что Нидерланды помогут британским властям обучать украинских солдат. По данным министра, тренировки с новыми инструкторами состоятся в августе.

"Нидерланды присоединились к программе обучения военных ВСУ под руководством Соединённого Королевства", — подчеркнул руководитель украинского ведомства.

При этом Резников не сообщил количество тренеров, которые посетят Великобританию для помощи украинским солдатам.

Ранее Литва пообещала принять участие в этой программе обучения. Вильнюс заявил о намерении направить в королевство 10 инструкторов.