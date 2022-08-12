Глава Минобороны Алексей Резников сказал, что Нидерланды помогут британским властям обучать украинских солдат. По данным министра, тренировки с новыми инструкторами состоятся в августе.
"Нидерланды присоединились к программе обучения военных ВСУ под руководством Соединённого Королевства", — подчеркнул руководитель украинского ведомства.
При этом Резников не сообщил количество тренеров, которые посетят Великобританию для помощи украинским солдатам.
Ранее Литва пообещала принять участие в этой программе обучения. Вильнюс заявил о намерении направить в королевство 10 инструкторов.
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