МО: ВКС России ликвидировали около 100 украинских военных в Николаевской области

Представители Минобороны РФ сообщили, что в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине Вооружённые силы Российской Федерации атаковали 28-ую механизированную бригаду ВСУ. По информации ведомства, пункт дисклокации находился на территории села Новогригорьевка Николаевской области.

"Высокоточным ударом ВКС РФ уничтожено до 100 боевиков и 9 единиц военной техники", — подчеркнули в министерстве.

Ранее официальный представитель МО Игорь Конашенков во время брифинга сказал, что военные 14-ой механизированной бригады армии Украины при столкновении с союзными силами в районе Соледара лишились более двух тысяч солдат.