Минобороны РФ: потери 14-ой мехбригады ВСУ превысили две тысячи человек

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга сообщил, что в результате наступления союзных войск в районе населённого пункта Соледар украинские боевики 14-ой механизированной бригады потеряли свыше двух тысяч человек.

Отмечается, что остатки личного состава бригады украинским командованием выведены в тыловые районы.

Также Конашенков проинформировал, что потери 3-го батальона 66-ой механизированной бригады превысили 50 процентов в живой силе.

Ранее украинские медработники на передовой сообщили, что ВСУ продолжают нести крупные потери в Донбассе. По словам начальника медслужбы 56-ой бригады Анны Корницкой, украинские солдаты зачастую обстреливает свои же подразделения. В некоторых подразделениях потери личного состава ВСУ составляют свыше 70 процентов.