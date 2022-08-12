Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга сообщил, что в результате наступления союзных войск в районе населённого пункта Соледар украинские боевики 14-ой механизированной бригады потеряли свыше двух тысяч человек.
Отмечается, что остатки личного состава бригады украинским командованием выведены в тыловые районы.
Также Конашенков проинформировал, что потери 3-го батальона 66-ой механизированной бригады превысили 50 процентов в живой силе.
Ранее украинские медработники на передовой сообщили, что ВСУ продолжают нести крупные потери в Донбассе. По словам начальника медслужбы 56-ой бригады Анны Корницкой, украинские солдаты зачастую обстреливает свои же подразделения. В некоторых подразделениях потери личного состава ВСУ составляют свыше 70 процентов.
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