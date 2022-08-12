Эксперт Рожин: ВС РФ обрушили огневую лавину на ВСУ в Донбассе

Местные жители Артёмовска сообщили, что подавляющий артиллерийский огонь ведётся практически круглосуточно по всей линии фронта. Российская армия наносит регулярные удары по позициям украинских боевиков и по скоплениям военной техники. Об этом заявил эксперт Борис Рожин.

"С нашей стороны там есть существенное огневое преимущество, и оно реализуется. Мы делаем ставку на уничтожение живой силы и техники противника. И за счёт перемалывания идёт постепенное продвижение вперёд", — указал он в интервью изданию "Украина.ру".

С помощью манёвров союзных сил России и Народной милиции потери личного состава минимизированы, а потери противника находятся на максимальном уровне, объяснил эксперт. Рожин отметил, что изменения ведения боевых действий предоставляют возможность продвигаться вперёд без потерь, которые были бы при лобовых штурмах.