Сводка генштаба ВСУ: ВС РФ наступают на многих направлениях

В сводке генштаба ВСУ за 12 августа говорится, что ВС РФ наступают на многих направлениях.

По данным украинского генштаба на славянском направлении союзные силы ведут наступательные бои в направлениях Пасека — Богородичное и Тихое — Долина. На краматорском направлении проводится разведка боем. На артёмовском направлении ВС РФ и НМ ЛДНР проводят наступательные операции сразу по нескольким направлениям — Спорное, Ивано-Дарьевка, Выемка, Яковлевка, Кодемы, Вершины и Зайцево. Также союзные силы наступают в направлении Егоровка — Павловка на новопавловском и запорожском направлениях.

Боевые действия ведутся в районах Спартака, Песков и Марьинки. Генштаб ВСУ признал, что в направлении Покровское — Артёмовск союзные силы имеют успех и пытаются закрепиться.