В сводке генштаба ВСУ за 12 августа говорится, что ВС РФ наступают на многих направлениях.
По данным украинского генштаба на славянском направлении союзные силы ведут наступательные бои в направлениях Пасека — Богородичное и Тихое — Долина. На краматорском направлении проводится разведка боем. На артёмовском направлении ВС РФ и НМ ЛДНР проводят наступательные операции сразу по нескольким направлениям — Спорное, Ивано-Дарьевка, Выемка, Яковлевка, Кодемы, Вершины и Зайцево. Также союзные силы наступают в направлении Егоровка — Павловка на новопавловском и запорожском направлениях.
Боевые действия ведутся в районах Спартака, Песков и Марьинки. Генштаб ВСУ признал, что в направлении Покровское — Артёмовск союзные силы имеют успех и пытаются закрепиться.
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