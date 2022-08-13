Подоляка: трусость ВСУ после Мариуполя позволяет ВС РФ закрыть вопрос Авдеевки

Армия Россия сжимает кольцо вокруг Авдеевки, и страх националистов перед новым Мариуполем позволит русским добиться победы.

Об этом сообщил, журналист и блогер Юрий Подоляка.

Союзные силы сейчас имеют цель — окружить Авдеевку. Понимая это, киевский режим перебрасывает туда резервы из-под Херсона, пытаясь удержать часть Песок и сдержать наступление ВС РФ. Аналитик убеждён, что расклад сил повторяет битву за Северодонецк, где бандеровцы также отчаянно пытались удержаться и потеряли там огромное количество солдат.

"Как котел, в котором всё переваривается. Сейчас для ВСУ попасть под Пески равносильно приговору. Там действительно идет перемалывание. Пока тактика, которой придерживаются ВСУ, очень напоминает северодонецкую битву — напомню, она закончилась для нас победой, а для противника большими человеческими потерями и сдачей двух крупнейших городов ЛНР", — отмечает обозреватель.

По его словам, после Песок союзные силы замкнут кольцо вокруг Авдеевки и это вызовет у ВСУ неприятные ассоциации с Мариуполем. У боевиков останется дилемма: разделить участь нацистов, уничтоженных или пленённых, либо успеть убежать.

Российская армия пользуется страхами украинских формирований и это позволяет русским одерживать победу за победой, подытожил Подоляка.