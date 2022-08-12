Поддубный: ВСУ потеряли контроль над Песками

Украинская армия оставила посёлок Пески. Он когда-то примыкал к обстреливаемой ул. Стратонавтов в северо-западном пригороде Донецка.

Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

В посёлке нет мирного населения, Пески представляет собой укрепления националистов. Но союзная армия освобождения все же смогла выбить бандеровцев.

"По сути можно констатировать, что Пески украинские власти потеряли", — в эфире телеканала "Россия 1" отметил военкор.

Он отметил, что боевики ВСУ в последний момент начали перебрасывать на окраину населённого пункта резервы и "цепляться за последние дома". Но у военнослужащих украинских войск ничего не получилось, подытожил Поддубный.