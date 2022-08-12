Украинская армия оставила посёлок Пески. Он когда-то примыкал к обстреливаемой ул. Стратонавтов в северо-западном пригороде Донецка.
Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.
В посёлке нет мирного населения, Пески представляет собой укрепления националистов. Но союзная армия освобождения все же смогла выбить бандеровцев.
"По сути можно констатировать, что Пески украинские власти потеряли", — в эфире телеканала "Россия 1" отметил военкор.
Он отметил, что боевики ВСУ в последний момент начали перебрасывать на окраину населённого пункта резервы и "цепляться за последние дома". Но у военнослужащих украинских войск ничего не получилось, подытожил Поддубный.
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