Ходарёнок: Киев начал подготовку новой провокации вокруг Запорожской АЭС

Киевский режим начал подготовку очередной провокации вокруг Запорожской АЭС.

Об этом в своём аккаунте мессенджера сообщает военный эксперт Михаил Ходарёнок.

"Сразу несколько украинских телеграмм-каналов сообщают, что якобы Россия готовит очередной обстрел атомной станции. Помимо того, что ВС РФ в принципе не могут и не будут обстреливать станцию, которую сами же занимают, интересны и другие особенности. С украинской стороны заявляют, что российские войска якобы могут задействовать дивизионы повышенной мощности с орудиями 2С7 "Пион", — отметил аналитик.

Он отметил, что прибытие этой техники к АЭС (если оно вообще было) связано с необходимостью сразу подавлять орудия ВСУ после начала обстрелов.

Данные 203-мм "Пионы" и 240-мм "Тюльпаны" российская армия обычно использует для ударов по критическим узлам националистов — складам и базам, объясняет Ходарёнок.

А в случае с обстрелами ЗАЭС простого усиления систем ПВО и артиллерии может оказаться недостаточно, говорит обозреватель. Командование российских сил трезво оценивает опасность обстрелов ВСУ. При их начале для купирования ВС РФ могут применить и более серьёзные виды оружия, включая ВКС и крылатые ракеты.