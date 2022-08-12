Власти Запорожской области об обстрелах ЗАЭС: благодаря ВС РФ реактор цел

Украинские националисты продолжают наносить удары по Запорожской АЭС.

Власти Запорожской области уже сделали главные заявления об этих обстрелах.

На территории ЗАЭС с точки зрения ядерной безопасности всё в порядке, уровень радиации пока не превышает норму. Запорожская АЭС получила некритические повреждения при обстреле ВСУ, отметили в ВГА.

Только благодаря действиям ВС РФ, реактор на Запорожской АЭС до сих пор не разрушен обстрелами ВСУ, хотя украинские боевики специально пытаются спровоцировать катастрофу.

Также сообщается, что один из снарядов ВСУ упал всего лишь в десяти метрах от площадки хранения радиоактивных отходов после последнего обстрела.

Власти Запорожской области уже установили причастных к обстрелам АЭС.

"Когда ВСУ наносили удары по Запорожской АЭС, катастрофы удавалось избежать лишь благодаря самоотверженной работе российских военных и работников станции", — также заявил постпред при ООН Василий Небензя.