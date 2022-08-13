ВСУшники обстреляли своих пленных "товарищей" при их эвакуации бойцами "Сомали"

Украинские боевики открыли огонь по сдавшимся в плен "товарищам", когда бойцы батальона "Сомали" Донецкой Народной Республики приступили к их эвакуации с огневых позиций.

"Все в блиндаж, в лисью нору! Пацаны, не стойте тут, заходите, аккуратно, с Богом, все нормально будет", — командуют военные "Сомали" под звуки разрыва снарядов.

Ранее пресс-служба НМ ДНР сообщила, что зачистка от ВСУ посёлка Пески вышла на финишную прямую.

Военный НМ ДНР "Фунт" рассказал, что когда они подошли к одному из подвалов, то увидели, что там сидели бойцы ВСУ. Они вышли на переговоры, по окончанию которых решили сложить оружие и сдаться.